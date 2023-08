Meer concurrentie? Banken spreken onderling af om voorlopig niet rechtstreeks te concurreren met staatsbon

Dertien banken hebben afgesproken om tot en met 1 september de rente op spaarrekeningen alvast niet te verhogen. De banken sloten een zogenoemd gentlemen's agreement om tijdens de uitgifte van de staatsbon niet met het product of met elkaar in concurrentie te treden. Volgens Belfius is die afspraak ook gemaakt met de overheid zelf, maar het Agentschap van de Schuld zegt dat het om een standaardprocedure gaat.