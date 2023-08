Staatsbon of spaarrekening? Zoveel levert 1.000 euro op na 1 jaar

Investeren in aandelen of beleggingsfondsen levert gemiddeld nog een hoger rendement op, maar houdt een groter risico in. Je geld beleggen op de beurs vraagt meer aandacht en er is geen gegarandeerd rendement zoals bij de staatsbon, je kan ook geld verliezen. Experts raden steeds aan om op lange termijn te beleggen met geld dat je jarenlang kan missen.