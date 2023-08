Steden en gemeenten vingen vorig jaar bijna 15.000 katten

Lokale besturen zijn verantwoordelijk voor de opvang van alle zwervende en verloren gelopen dieren in hun gemeente of stad. Zo moet elke gemeente een zwerfkattenplan opstellen. Uit een bevraging van de diensten van de minister blijkt dat de Vlaamse steden en gemeenten vorig jaar 14.609 zwerfkatten hebben gevangen en er 11.800 gesteriliseerd.

In vergelijking met 2020 investeren de lokale besturen nu gemiddeld 20 procent meer budget in het zwerfkattenbeleid, komt uit de rondvraag ook naar voren. Bijna alle gemeenten nemen specifieke maatregelen, zoals een lokaal meldpunt, vang- en sterilisatie-acties, samenwerking met dierenasielen en het plaatsen van schuilhokken.

Minister Weyts wil nu verder in kaart brengen welke gemeenten nog achterop lopen. "We moeten blijven vangen en steriliseren. Ik geloof niet in een beleid waar de gevangen katten massaal geëuthanaseerd worden: de Vlamingen zouden dan ook stoppen met zwerfkatten te melden bij hun gemeente", zegt minister Weyts. "Ik ben dankbaar voor alle inspanningen die al gebeuren, maar er is op sommige plaatsen nog meer mogelijk. Dat mag ook gerust onderwerp zijn van lokaal debat in de aanloop naar de lokale verkiezingen volgend jaar."