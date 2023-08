Antwerp-superfan Eric leeft toe naar heenmatch in voorronde Champions League: "Hard naar uitgekeken"

Als Antwerp zich na twee wedstrijden de betere toont tegen AEK, wacht de jackpot van de Champions League. "Dat zou de club een enorme financiële boost geven. Als we vanavond geen doelpunt slikken, hebben we een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd in Athene. Maar we hebben een goede verdediging, dus dat komt goed."

De wedstrijd tussen Antwerp en AEK begint vanavond om 21.00 uur. Volgende week woensdag om hetzelfde uur is de terugwedstrijd in Athene.