Thaise oud-premier Thaksin keert na 17 jaar ballingschap terug naar huis, en moet meteen de cel in

"Thaksin kreeg een absolute meerderheid en daarmee nam hij teveel macht af van de gevestigde macht", zegt Annelie Langerak, correspondent in Thailand, in "De ochtend" op Radio 1. Daarom pleegde het leger in 2006 een staatsgreep en de toenmalige premier ging op eigen houtje in ballingschap.

Thaksin keerde terug naar Thailand, maar vluchtte opnieuw in 2008 naar Dubai om een gevangenisstraf te vermijden. Hij werd bij verstek veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Volgens Thaksin waren de aanklachten politiek gemotiveerd. Vanop sociale media bleef hij in ballingschap zijn aanhangers toespreken en zo bleef hij een dominante stem in de Thaise politiek.