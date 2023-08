Gratis tampons en maandverband in alle secundaire scholen in Hasselt

Vanaf 1 september zullen leerlingen in alle middelbare scholen in Hasselt toegang hebben tot gratis tampons en maandverband. Deze zullen te vinden zijn in verdeelkasten in de toiletten. Ook in 5 lagere scholen zullen er gratis menstruatieproducten te verkrijgen zijn. Tegen eind 2023 wil de stad dat uitbreiden naar alle lagere scholen.