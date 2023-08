Begraafplaats Hechtel vernieuwd met onder meer herdenkingsmonument voor overleden kinderen en afscheidsruimte 

De gemeente bekeek in 2019 en 2020 welke graven moesten blijven en welke verwijderd mochten worden. De nabestaanden kregen toen de kans om hun concessie te hernieuwen of het graf in kwestie te laten verwijderen. Daaruit bleek dat er in bepaalde blokken slechts enkele graven overbleven. De nabestaanden van die overleden personen kregen van de gemeente de vraag of ze het graf van hun dierbare wilden verplaatsen.