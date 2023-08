Verdachten van gewelddadige filmpjes in Zelzate opgepakt: één minderjarige naar gesloten instelling, twee anderen onder huisarrest

In het onderzoek naar feiten van geweldpleging tussen jongeren in Zelzate waarvan filmpjes gedeeld werden op sociale media, zijn enkele verdachten geïdentificeerd. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eén jongere werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling en twee andere kregen voorwaarden opgelegd zoals huisarrest.