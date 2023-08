Nieuwe verkeersregels in Kluisbos in Kluisbergen: geen auto's meer door het bos

Wie naar het Kluisbos in Kluisbergen gaat, moet binnenkort rekening houden met de veranderde toegangsregeling. In het bos zijn al een tijdje werken bezig. Daarbij wordt de holle weg die door het Kluisbos loopt, afgesloten, en komt er aan de Vierschaar een knip waar enkel nog fietsers en wandelaars door kunnen. Auto’s zullen dus moeten terugkeren van waar ze komen. "Ik ben net drie wagens gepasseerd en moest letterlijk in het stof bijten", reageert loopster Marijke uit Bekkevoort. "Door de droogte is de grindweg erg droog. De knip is dus zeker welkom."

Daarnaast komen ook extra paden voor fietsers, waardoor ook zij vanaf nu in het bos mogen rijden. De meeste paden waren tot nu toe ook enkel toegankelijk voor één type weggebruiker. Nu worden ze toegankelijk voor zowel fietsers, wandelaars als ruiters. De grindweg op de kam van de Kluisberg is enkel toegankelijk voor fietsers en ruiters, wandelaars kunnen daar terecht op een apart wandelpad.