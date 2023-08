Hond Milo die opdook na maand op de dool, sterft alsnog bij baasje in Herentals 

"Milo is opgebaard in het crematorium en we gaan hem straks bezoeken. Daarna zullen we zijn assen meenemen en misschien een pootafdruk maken, zodat hij toch een blijvend plaatsje krijgt in het gezin", zegt Danny. "Hij was al 12 jaar. Dat is een mooie leeftijd. De dierenarts had ook bij de laatste inenting gezegd dat we daar rekening mee moesten houden. Alle tijd die we nog kregen, was extra. Maar extra is nooit genoeg hé. Je wil altijd meer."