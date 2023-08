Vrijwilligers uit Bierbeek, Holsbeek en Oud-Heverlee bouwen speeltuin in Waals dorp dat getroffen werd door overstromingen

"Na de waterramp in Wallonië, ben ik als vrijwilliger in zes dorpen gaan helpen", vertelt Hans Baeyens uit Holsbeek, een van de vier speeltuinbouwers. "In Ensival, bij Verviers zag ik hoe een school volledig vernield was door de overstromingen. Ik vond het belangrijk om de kinderen in het dorp te kunnen houden, want dan blijven ook de ouders en voorkom je dat het dorp leegloopt. En dus zijn we begonnen met het bouwen van een speelpark dat ook dienst kan doen als ontmoetingsplek voor ouders en kinderen."