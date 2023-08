Vlekkeloze giraf geboren in Amerikaanse zoo: uiterst zeldzaam, maar niet uniek

Volgens de dierentuin zelf is het de enige vlekkeloze giraf ter wereld. Op dit moment zou dat kunnen kloppen, al is het lang niet de eerste giraf zonder vlekken. Het is erg zeldzaam, maar zeker niet uniek.

In de jaren 70 is er in de zoo van Tokio bijvoorbeeld een vlekkeloze giraf geboren. Toshiko was een vrouwtjesgiraf zonder vlekken en een uniforme kameelkleurige vacht.