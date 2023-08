140 leerlingen volgen wiskundelessen tijdens zomerschool UHasselt: "Verbaasd over aantal inschrijvingen"

"Dit jaar hebben we het concept een beetje aangepast ten opzichte van vorig jaar", gaat Engelen verder. "Sinds corona gaven we in de voormiddag wiskundelessen en organiseerden we in de namiddag buitenschoolse activiteiten. We merkten dat het succes begon te temperen, en hebben daarom beslist om dit jaar enkel wiskundelessen te geven. Op die manier hebben de leerlingen in de namiddag vrij zodat ze nog van hun vakantie kunnen genieten."