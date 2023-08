40 procent minder afval op Lokerse Feesten door herbruikbare bekers

Dankzij het gebruik van herbruikbare bekers was er tijdens de Lokerse Feesten dit jaar veertig procent minder afval dan in de jaren met wegwerpbekers. Dat blijkt uit de afvalcijfers van afvalintercommunale Durme-Moervaart (IDM). Voor het tweede jaar op een rij konden festivalgangers ook alleen nog maar drank krijgen uit herbruikbare bekers.

Het is de eerste keer dat er zo weinig afval verbruikt werd. "We proberen al een tijdje goed te sorteren op grote evenementen, maar daar zagen we vaak een status quo", vertelt Annick Maes van IDM, "Dit jaar hebben we echt een afvalwinst. Dat komt door de herbruikbare bekers. Daarmee proberen we zoveel mogelijk afval te schrappen."