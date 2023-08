500 mensen lopen stille optocht tegen zinloos geweld in Zelzate

Dinsdagavond liepen in Zelzate ongeveer 500 mensen mee in een stille optocht tegen zinloos geweld. De mars werd georganiseerd door oud-burgemeester en onafhankelijk raadslid Frank Bruggeman en was de eerste van twee marsen naar aanleiding van zinloos geweld. Vorige week verschenen op sociale media enkele filmpjes van jongeren die leeftijdsgenoten aanvallen in Zelzate. In een van de filmpjes was te zien hoe een tiener op de knieën werd gedwongen en rake klappen kreeg.