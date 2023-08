70 jaar busreizen met Bell Tours uit Sint-Pieters-Leeuw: "Nog één van de weinige familiebedrijven in de sector"

Henri nam de zaak in 2017 over van zijn ouders. Amper drie jaar later werd de sector, net als veel andere, zwaar getroffen door de coronacrisis. "Wij hebben twee jaar echt moeten vechten om te overleven. Gelukkig kregen we steun van de overheid. Anders bestond ons bedrijf nu niet meer", blikt Henri terug op een moeilijke periode. "Veel mensen denken dat het nu wel allemaal achter de rug is. De ziekte is wel minder in beeld maar de gevolgen zijn er nog steeds. Er zijn nog altijd leningen die moeten worden terugbetaald. Maar we hebben altijd gezegd dat alles goed komt."