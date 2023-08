Alle coronarechtszaken tegen Oostenrijkse overheid van tafel geveegd

Het Hooggerechtshof bevestigde de mening van lagere rechtbanken dat de plichten van de overheid uitsluitend gericht zijn op de bescherming van het algemene publiek en niet van het individu. Het feit dat de Duitse toerist niet naar Ischgl zou zijn gereisd of een bepaald café of restaurant zou hebben gemeden als hij tijdig was gewaarschuwd, is geen reden voor aansprakelijkheid van de overheid.