Ben Crabbé houdt al 30 seizoenen stand als presentator van Blokken: doet iemand beter?   

In België is er geen enkele spelpresentator die hem dat nadoet. De enige die enigszins in de buurt komt, is Erik Van Looy als presentator van "De slimste mens ter wereld". Hij presenteert het programma sinds 2004 en gaat al 19 seizoenen mee. Hij werd wel in 2021 twee afleveringen vervangen door Bart Cannaerts, omdat Van Looy een coronabesmetting had opgelopen.