Meer dan 1.400 bezwaarschriften tegen bouwplannen op Beerschotsite in Edegem

Voor de buurtbewoners is de Beerschotsite een heel belangrijk stukje van Edegem. "De Beerschotsite is een prachtig stukje groen in Edegem met bomen van al meer dan 100 jaar oud. We willen dat niet kwijt. In tijden van klimaatopwarming moeten we extra goed kijken naar wat we doen met de stukken groen die we hebben. Dit project is gewoon te groot voor het domein."

De gemeente Edegem heeft nu een maand de tijd om te beslissen over een mogelijke vergunning. Het actiecomité wil dat de gemeente overlegt over de toekomst van de Beerschotsite.