Bibliotheek van Roeselare kort ontruimd nadat warmtepomp begint te roken

Rond 8u40 ging vanmorgen een alarm af in het ARhusgebouw in het centrum van Roeselare. Er was iets fout gelopen met een warmtepomp op het dak en die was beginnen branden. De aanwezige personeelsleden volgden meteen de procedure en gingen naar buiten. Kort daarna al was de brandweer ter plekke. Het vuur was snel geblust. Na een twintigtal minuutjes al kon iedereen terug naar binnen.