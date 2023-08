Gsm-gebruik stijgt in West-Vlaanderen:  "We zijn de slechtste leerling van de klas"

Ondanks die hogere boetes en strengere regelgeving is er toch een stijging in de overtredingen. Demon: "Waarom dat juist zo is, is voor ons niet duidelijk. Er wordt in onze provincie wel meer gecontroleerd, maar goed, ook andere provincies zeggen meer te controleren. Belangrijk is dat we gaan sensibiliseren, want er is vooral een mentaliteitswijziging nodig dat gsm'en en rijden achter het stuur niet samen gaan. Ook de medepassagiers kunnen hier een rol in spelen. Zij kunnen erop wijzen dat een gsm gebruiken in de wagen not done is. Lukt het jou moeilijk, dan zijn er ook apps die je gsm blokkeren als je rijdt, voor wie geen zelfdiscipline heeft.