Wie is Cynthia Bolingo, eerste Belgische op 400m-finale WK atletiek? "Haar hoofd is sterk"

Vallen, opstaan en weer doorgaan. Dat is het motto van Cynthia Bolingo, een dertigjarige sprintster die geboren is in Ukkel en opgroeide in de Brusselse Marollenwijk. Vanavond staat ze in de finale 400 meter op het WK in Boedapest. Voor ze daar raakte, heeft ze heel wat watertjes doorzwommen.

Eigenlijk hadden de Olympische Spelen in Tokio in 2021, al de climax van haar carrière moeten worden. In de aanloop daarvan zette Bolingo het ene record na het andere neer. Op het allerlaatste moment moest ze verstek geven, omdat ze een hamstringblessure had opgelopen.

"Mijn hart doet zoveel pijn, mijn geest is geknakt en mijn lichaam gebroken", schreef Bolingo toen op Instagram. "Ik ben helemaal uitgeput en, misschien, op de rand van een depressie."