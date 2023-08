Ook laatste rechtszaak haalt niets uit: bomenkap van 120 bomen in Niel mag doorgaan

In de gemeente Niel heeft de rechter beslist dat de 120 bomen in de Matenstraat gekapt mogen worden. De gemeente heeft al sinds 2021 het plan om 120 bomen in de Matenstraat te kappen, zodat de straat heraangelegd kan worden. Het buurtcomité "Red de bomen in de Matenstraat" protesteert al twee jaar tegen de bomenkap, die maandag 21 augustus van start is gegaan. Als laatste poging om iets te ondernemen, stapte het comité naar de rechter in kortgeding. Ze kregen daarbij de steun van de Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek.