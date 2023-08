120 varkens sterven in brand in varkensstal in Proven

Op de middag kreeg de brandweer een oproep voor een uitslaande brand in een varkensstal in Proven. De brand ontstond in een oude loods, die brandde volledig uit. Een aanpalend gebouw bleef gevrijwaard.

Bijna alle varkens die in de stal zaten, zijn gestorven. “In de stal zaten ongeveer 120 varkens", zegt luitenant Daan Vandenbussche van brandweerpost Zuid-IJzer. "Een tiental dieren heeft het overleefd. Een dierenarts kwam ter plaatse om een aantal varkens te laten inslapen.”

Bij de brand is ook asbest vrijgekomen. "Binnen de zone hebben we een procedure voor asbest", aldus Vandenbussche. "Iedereen die vervuild is met asbest, moet een ontsmettingsprocedure ondergaan. Op het moment dat onze medewerkers de interventie verlaten, moeten ze hun pakken achterlaten en kunnen ze met een vers pak naar huis terugkeren."

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.