Hout- en parketbedrijf in Zutendaal voor onbepaalde tijd gesloten na zware uitslaande brand

De brand ontstond dinsdagavond. "Om 22 uur hebben we een automatische melding gekregen van een zware brand in een hout- en parketbedrijf in de Zevenputtenstraat in Zutendaal", vertelt Karen De Smedt van brandweerzone Oost-Limburg. "Het personeel is zelf nog begonnen met blussen, maar de vlammen waren te fel."