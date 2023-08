Nieuw bussenplan blijft voor verdeeldheid zorgen, stad Brugge houdt enquête

"De meningen zijn verdeeld", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "Feit is dat het onderwerp leeft. Van zodra ik ergens kom word ik er over aangesproken. Mails, facebookberichten en zelfs op de gemeenteraad zijn er tussenkomsten waarbij er op het niveau van één enkele halte wordt besproken wat er beter is of zou moeten veranderen. Het is zeer moeilijk om als stadsbestuur nog het overzicht te houden. Daarom houden we van begin oktober tot midden november een enquête onder de busgebruikers en potentiële busgebruikers. We zullen de resultaten bespreken met De Lijn en bekijken welke veranderingen er binnen het budget van De Lijn mogelijk zijn."

De burgemeester merkt nog op dat er vanaf januari een systeem komt van "vervoer op maat", dat minstens een aantal problemen van de huidige regeling moet oplossen. Daarvoor zullen belbussen of goedkope taxi's worden ingezet. "Het is uiteraard jammer dat dit systeem er nu nog niet is", zegt de burgemeester. "Maar daar kunnen wij als stadsbestuur, noch De Lijn weinig aan doen. Het is een project op Vlaams niveau dat enige vertraging heeft opgelopen."