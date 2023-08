Buren en sympathisanten voeren actie vóór Circuit Zolder

Op het Heldenplein in Heusden-Zolder staan enkele racewagens te blinken in de zon. De deelnemers aan de “24 Uur van Zolder” reden daarmee in een parade naar het gemeentehuis. Daartussen enkele sympathisanten van de race. “Het is het mooiste circuit en het heeft Limburg op de kaart gezet”, zegt Ine Breugelmans uit Beringen. “De mensen die het niet aanstaat, kunnen best ergens anders gaan wonen want het circuit bestaat al 60 jaar.”