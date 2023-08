Actrice Charlize Theron wil niet meer bijkomen voor een rol, omdat ze "de kilo's na haar 40 niet meer verliest", maar is dat zo?

Een gevoel dat bij heel wat mensen wellicht bekend in de oren klinkt. De dokter van Theron stelde haar gerust en zei dat haar metabolisme gewoon niet meer is wat het ooit was. Is dat de enige reden, of speelt er meer mee? Volgens erkend diëtiste Fadime Benli gaat het om een combinatie van factoren die allemaal de kop opsteken eens je een jaartje ouder wordt.