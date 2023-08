Chinese filmploeg duikt op in Hoegaarden : "In China kennen ze ons bier, maar ze weten niet dat Hoegaarden ook de naam van een dorp is"

Volgens burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) zijn de Chinezen vooral verbaasd dat zo'n grote brouwerij in het centrum van een klein dorp staat: " In 2013 hadden we hier al eens de ambassadeur van China op bezoek. In China zien ze de dingen toch nét iets groter. Een fabriek zou daar niet in een klein dorp staan. Dat er hier om het half uur een zware vrachtwagen door het centrum rijdt, dat kon hij niet vatten."

Taverniers meent dat de inwoners van Hoegaarden fier zijn op hun bier en daardoor de overlast van de fabriek er gemakkelijker bijnemen: "Toen Pierre Celis in 1966 met de brouwerij begon, had elke inwoner van Hoegaarden wel iemand in de familie die in de brouwerij werkte. Toen AB Inbev in 2006 besliste om de productie van het witbier te verplaatsen naar Jupille in Luik, werden -met succes- grote protestacties opgezet. Een jaar later draaide de bierproducent de beslissing terug. Bleek dat de smaak van het bier uit Jupille niet meer hetzelfde was", lacht de burgemeester.