Hotel in Mechelen wordt cohousingproject voor 55-plussers: "Samen langer gezond en minder eenzaam ouder worden"

Na Leuven, Gent en Westmalle komt er in 2024 ook een "Abbeyfieldhuis" in Mechelen. Abbeyfield is een organisatie die kleinschalige cohousingprojecten voor 55-plussers aanbiedt en de bewoners begeleidt in dat project. Cohousing is een alternatieve manier van wonen, waarbij bewoners een privéruimte hebben, maar ook gemeenschappelijke ruimtes delen met andere bewoners.