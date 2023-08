"Depp v. Heard" op 1 op Netflix in 70 landen: hoe gaat het met beide acteurs na dat pijnlijk gerechtelijk spektakel?

Zal Hollywood Amber Heard terug omarmen? Dat is sterk te nuanceren. Heard is nooit een gevestigde Hollywoodwaarde geweest. Ze heeft haar bekendheid meer aan haar relatie met Depp te danken.



De actrice heeft na het proces alvast haar villa in de Californische woestijn verkocht en de VS verlaten. Heard (37) heeft zich teruggetrokken in de Spaanse hoofdstad Madrid om zich te focussen op haar dochtertje, Oonagh Paige (niet een kind van Depp). Aan de lokale pers liet ze in mei nog, in vloeiend Spaans, weten dat ze "van plan is te blijven".

Ze heeft wel al het publiek en de media in Italië getrotseerd. Dat gebeurde eind juni op het Filmfestival van Taormina waar ze "In the fire" voorstelde. In die thriller, een kleine onafhankelijke productie, speelt ze de hoofdrol van psychiater Grace.