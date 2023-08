Dit jaar minder appels, maar wel meer peren geoogst in ons land

WAPA verzamelt en verwerkt elk jaar de gegevens van de voornaamste appel- en perenproducerende lidstaten. In de meest recente editie van het vakblad Fruit verschenen de prognoses voor de oogst van dit jaar. Daaruit blijkt dat er in 2023 in ons land minder appels, maar wel meer peren zullen worden geoogst dan in 2022. In concrete cijfers gaat het om een totale oogst van 203.000 ton aan appels (- 14,9 procent) en 412.000 aan peren (+ 19,1 procent).