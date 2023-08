Man van 29 overleden en kind van 6 gewond na ongeval op snelweg in Frasnes, volgens brandweer werd afsluiting werken "kwaadwillig" weggehaald

Volgens de brandweerzone Picardisch Wallonië werd vlak bij Hacquegnies de afsluiting die de toegang tot de snelweg belet geopend en aan de zijkant verwijderd. Verschillende voertuigen raakten zo in het gedeelte in aanbouw.

Rond 22.30 uur reed de auto met de 29-jarige man uit Bouvignies de werfzone in. In het donker heeft de bestuurder de werken wellicht niet gezien en kwam de auto vast te zitten in een hoop grind en ging meermaals over de kop.