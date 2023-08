Drie Antwerpse expediteurs opgelicht voor 1,2 miljoen euro: transporten van mango's en ajuinen nooit betaald

Als zo'n klant zich aanmeldt, kan gevraagd worden om een transport op voorhand te betalen, maar het kan ook achteraf op krediet. Daar is het misgegaan. "Als een nieuwe klant zich aanbiedt, dan gebeurt er altijd een grondige screening", legt Olivier Schoenmaeckers uit. Hij is directeur van Forward, de koepelvereniging voor Belgische expediteurs. "Zo wordt er gekeken of het bedrijf solvabel is en echt bestaat. Ze kijken zelfs op Google Earth waar de bedrijven gevestigd zijn, om postbusvennootschappen eruit te halen. In dit geval is gebleken dat de firma een professionele website had en positieve jaarrekeningen, die dus vervalst waren."