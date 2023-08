Rudy Giuliani, ex-advocaat Donald Trump, geeft zich aan in Georgia

In totaal hebben nu al 8 van de 19 beschuldigden zich gemeld bij de rechtbank van Atlanta in Georgia. Morgen zou ook Donald Trump zich daar moeten melden, zijn borgsom bedraagt 200.000 dollar (ongeveer 183.000 euro).

"De wereldpers heeft zich hier verzameld voor dat schouwspel", vertelt Soenens die zelf ook in Atlanta is. De overige 10 beschuldigden in de aanklacht in Georgia hebben tot vrijdag de tijd om zich over te geven.