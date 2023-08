Hangbuikvarken met 13 biggetjes gedumpt in Preshoekbos in Menen

In het dierenasiel Daisy Fields in Aalbeke bij Kortrijk, is een hangbuikvarken opgevangen met dertien pasgeboren biggetjes. De dieren waren gedumpt in het Preshoekbos in Menen. Medewerkers van De Knuffelpootjes uit Rekkem gingen ze ophalen, maar brachten ze onder in Aalbeke omdat ze zelf onvoldoende plaats hebben. Het bleek een hele onderneming om alle dieren veilig te vangen. "We hadden het eigenlijk een beetje onderschat", zegt Evelien Devriese van Daisyfields. "We dachten dat het zo wel zou lukken. Maar het moederdier was zeer beschermend tegenover haar jongen en uiteindelijk hebben we een dierenarts moeten oproepen om haar te verdoven. De hele onderneming was zeer stresserend voor de dieren. Het is een wonder dat we ze allemaal gezond en wel hebben kunnen overbrengen naar het asiel."