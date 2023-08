Honderdduizend Pakistanen geëvacueerd uit overstroomde dorpen nadat buurland India overtollig water heeft geloosd in rivier

Bootjes volgeladen met spullen dobberen over de overstroomde akkers in de provincie van Punjab, in het oosten van Pakisten. Honderdduizenden mensen worden er geëvacueerd, nadat de nabijgelegen rivier Sutlej uit zijn oevers is getreden. Dat komt omdat buurland India honderdduizenden kubieke meters water in die rivier had geloosd.