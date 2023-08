In woonzorgcentrum De Zwaluw in Vollezele rijdt een mobiele winkel door de gangen

De winkelkar rijdt een keer per week uit met onder meer snoep, drank en verzorgingsproducten. "Onze inwoners konden wel al een drankje kopen als de cafetaria open is, maar nu kunnen ze de drank ook makkelijk meenemen in hun kamer. Ze hoeven nu ook niet meer aan familie te vragen om iets te gaan halen. Bovendien heeft ook niet iedereen familie."

De bewoners kijken uit naar het moment dat de winkelkar voorbij komt, merkt Decoster. "En voor ons is het handig om mee te rijden, we kunnen er ook makkelijk de liften mee in en uit."