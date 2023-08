Inwoners Kortemark protesteren tegen stort van Silvamo in Kortemark: "PFAS-waarden dubbel zo hoog in bloed"

Buurtbewoner José liet zelf zijn bloed nog niet onderzoeken, maar wil dat binnenkort doen: "Het gaat het om de leefwereld die we achterlaten. Wij hebben het geluk dat we in een relatief mooie en propere wereld mochten leven en we zouden beschaamd moeten zijn als we dat niet kunnen achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat de politiek eens goed nadenkt over het bergen van afval. Niet in een put gooien en afdekken zoals hier en denken dat alles is opgelost."

Eergisteren was er ook een actie van buurtbewoners en Climaxi in Raversijde bij de luchthaven van Oostende. Er volgen nu nog acties in Oost-Vlaanderen.