Jongeman redt vrouw van treinsporen in Zuidstation Brussel: "Goede daad, maar levensgevaarlijk"

"We zijn in de eerste plaats opgelucht dat dit goed is afgelopen, want die man heeft ook zijn eigen leven in gevaar gebracht", vertelt Dimitri Temmerman van NMBS. "Die man heeft, voor alle duidelijkheid, een zeer goede daad verricht. Maar het is wel belangrijk om hierbij te vermelden dat dit niet de beste reactie is in gevallen als deze", aldus Temmerman."

Dat bevestigt ook Britt Monten van spoorwegbeheerder Infrabel. "We begrijpen de reactie van de man. Hij wilde de vrouw helpen, maar riskeerde hiermee zijn eigen leven. Er rijden heel veel treinen in het station van Brussel-Zuid en bovendien mag je niet op de sporen komen. Dus de beste reactie in zulke situaties is het noodnummer van Securail te bellen. Dat is 0800 30 230. Securail neemt dan contact met ons op en wij kunnen het treinverkeer stilleggen om een eventuele aanrijding te voorkomen."