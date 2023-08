Jumping in Wolvertem verwacht top van de paardensport: ook Jessica Springsteen-dochter van Bruce- verschijnt aan de start

Jessica Springsteen, dochter van zanger Bruce Springsteen is één van de deelnemers aan de jumping van Wolvertem die vandaag begint. De Brussels Stephex Masters is één van de grootste events van de paardensport in ons land. Opvallend, de toegang is gratis. “We proberen zoveel mogelijk mensen warm te maken voor de ruitersport. Ons land heeft een stevige reputatie, met topruiters als Jérome Guéry en Olivier Philippaerts. Die zal je bij ons aan het werk zien. Maar we zijn ook wereldtop als het aankomt op het fokken van toekomstige kampioenen in de springpaardensport”, vertelt Ellen Van Guyse van Stephex Events dat de jumping organiseert.