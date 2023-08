Gasten op feest van Justitieminister Van Quickenborne plassen tegen politiecombi: parket start onderzoek wegens smaad

Politievakbond NSPV noemt het incident "schandalig", "een democratische rechtsstaat onwaardig". "De combi is de veruitwendiging van onze job, het is een symbool. We vinden dat ronduit triestig dat men daartegen urineert. Dat dat dan ook nog gebeurt voor de woning van de minister, dat is echt not done. Men zet onze agenten gewoon voor schut. Sommigen zullen stellen dat het hier om enkele mensen gaat die boven hun theewater zijn en dan een domme daad begaan. Wij stellen dat het een aanfluiting betreft van onze politie, geen kaakslag maar eerder een vuistslag voor onze politiemensen."

"Een daad van gebrek aan enig respect voor de dames en heren in uniform, die elke dag hun best doen om de straten van Kortrijk en bij uitbreiding het hele land zuiver te houden", klinkt het voort.

"Als de feiten waar zijn en als de minister van Justitie inderdaad ooggetuige was zonder in te grijpen, dan vinden wij dat zijn positie heel wankel is. We laten het aan de politiek over, te oordelen of de politie als instituut in haar hemd gezet is en of er maatregelen dienen genomen te worden."