Leuvenaars kunnen op 3 bouwwerven gratis grondwater aftappen: "Beter dan te laten weglopen in de riolering"

Ook vorige zomer konden inwoners van Leuven grondwater van bouwwerven gebruiken om waterverspilling tegen te gaan. Op termijn wil de stad Leuven aannemers verplichten om werfwater te recupereren, maar zover is het nog niet, zegt schepen van klimaat David Dessers (Groen): “We gaan in overleg. De meeste projectontwikkelaars staan er voor open om grondwater dat anders gewoon met een waterslang in de riolering terechtkomt, op te vangen. Vaak krijgen ze zelfs negatieve reacties van omstaanders als die zien dat het water verloren gaat.”

Maar volgens Dessers is het nog beter dat aannemers zo weinig mogelijk grondwater oppompen: “Een mooi voorbeeld is de Hertogensite. Daar heb je droge werfputten. Als er water wordt opgepompt, dan wordt dat meteen terug in de ondergrond gebracht. Dat vergt een investering, maar daar moeten we in de toekomst naartoe. Water is een veel te kostbaar goed.”