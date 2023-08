Alle ogen straks op India gericht: lukt het als eerste om zachtjes op de zuidpool van de maan te landen?

De landing van de Indiaanse raket is heus geen evidentie. Dat bleek het voorbije weekend nog toen de Russische maanlander Loena-25 crashte op de maan. Het was de eerste Russische missie naar de maan in bijna een halve eeuw. Doel was ook te landen op de "hobbelige" zuidelijke pool die veel kraters herbergt.

"Het ruimtetuig belandde in een ongecontroleerde baan en hield op met bestaan na een botsing met het maanoppervlak", was achteraf de uitleg van het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos. De prestigieuze ruimtevaartmissie betekende gezichtsverlies voor Rusland. Het land had gehoopt zich nog eens te bewijzen als ruimtemogendheid.