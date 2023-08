Twintiger belandt in ziekenhuis na "omarmen" van beroemde fontein Genève

In Genève, een stad in Zwitserland, is een man in het ziekenhuis beland na een poging om de beroemde fontein Jet d'Eau te "omarmen". Dat melden Zwitserse media. De toeristische trekpleister spuit iedere seconde maar liefst 500 liter water zo'n 140 meter de lucht. Dat met een snelheid van 200 kilometer per uur. Hoe het op dit moment met de man gaat, is niet duidelijk.