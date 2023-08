Mechelen organiseert opnieuw bevraging over het gebruik en de beleving van de vesten

Deze bevraging komt zo'n anderhalf jaar na de vorige enquête. "Die vond plaats in januari/februari 2022, toen er nog niets aangepast was. Dat was een nulmeting en we vroegen wat de Mechelaar toen van de vesten vond. Nu is de tijdelijke inrichting klaar en is het eenrichtingsverkeer ingevoerd. Met deze bevraging willen we de vergelijking maken met de resultaten van 2022. Zo kunnen we bekijken waar de evolutie zit en hoe de Mechelaar de situatie aan de Nieuwe Vesten ervaart. Die indrukken nemen we mee voor het definitieve ontwerp voor de aanpassingen rond de vesten."