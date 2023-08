Mechelen wil Zeekanaal met Aabeek verbinden om akkers van boeren nat te houden in tijden van droogte

Via een verbinding zou het water van het Zeekanaal op natuurlijke wijze naar de Aabeek doorstromen. "De Aabeek ligt lager dan het Zeekanaal, dus als er genoeg water is, stroomt dat op natuurlijke wijze onder de Oostvaartdijk naar de Aabeek", aldus Princen. Al zal die verbinding niet altijd mogelijk zijn. "De kwaliteit van het water in het Zeekanaal is in orde, maar als dat niet het geval is door bijvoorbeeld blauwalgen of een olielek, zullen we de verbinding afsluiten."