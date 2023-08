Mysteries van Vlaanderen: kan je met gist uit een flesje Westvleteren de wereldberoemde trappist klonen? (deel 2)

Westvleteren is een bier dat nagist op fles, dus doet Sam hetzelfde met zijn brouwsel. Samen met extra gist en suiker wordt de 20 liter bier in flessen overgeheveld. In de volgende weken zullen de suikers en gist zorgen voor extra smaak en bubbels in het bier. Sam wordt naar huis gestuurd want het bier moet nu rusten. Het is nog twee weken wachten voor het bier voor het eerst geproefd kan worden.