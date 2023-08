Na de landing van de Indische maanlander: waarom is het nog steeds zo moeilijk om te landen op de maan?

Maar er is ook water ontdekt in de bodem van de zuidpool, in de vorm van ijs. Dat is de sleutel tot een lang verblijf op de maan. Je kan er drinkwater van maken, maar ook zuurstof en raketbrandstof. Alle ingrediënten om een maanbasis te bouwen zijn dus aanwezig. Die kan dan weer dienen als tussenstation bij een langere ruimtereis.