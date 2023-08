Nederlandse F-16's die mogelijk aan Oekraïne worden geleverd staan vertrekkensklaar in... Charleroi

"De toestellen staan al sinds eind vorig jaar in een loods van SABCA, vlak bij de luchthaven van Charleroi", vertelt Pauwels in "Spits" op Radio2. SABCA is een lucht- en ruimtevaartbedrijf en is onder meer gespecialiseerd in het onderhoud van gevechtsvliegtuigen. "De vestiging in Charleroi beschikt over de nodige uitrusting en expertise om grondige upgrades uit te voeren op het vlak van structuren, luchtvaartelektronica en wapensystemen", lezen we op de website.